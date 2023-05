La Stampa: “Il Toro evita la trappola Samp, Pellegri ci casca e finisce in rissa”

"Evitare la trappola Marassi, per il Toro, è stato un gioco dal coefficiente di difficoltà basso - scrive La Stampa dopo la vittoria granata sui blucerchiati per 2-0 - La Sampdoria è in caduta libera, la B un destino scritto e il ko con i granata la logica conseguenza di una partita dove non era possibile trovare un punto di equilibrio nei valori delle due squadre". Decidono Buongiorno e Pellegri, con l'ex genoano al centro delle polemiche: "Il Toro evita la trappola Marassi, Pellegri non riesce ad evitare quella del giocatore tifoso: una piccola, grande lezione che gli servirà per il futuro".