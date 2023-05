La Stampa: “Il Toro patisce di più le squadre in lotta per la salvezza”

"Nel 2022 il Torino aveva una certezza e ora deve recuperarla in fretta, se vuole riprendere a crescere nelle 6 giornate conclusive - si legge su La Stampa - . Il tempo c’è ancora per scrivere il finale della stagione e il destino granata non passa solo dai confronti diretti con squadre impegnate per gli stessi obiettivi - domenica il Monza, il 21 la Fiorentina -, ma anche dai confronti con gruppi in gioco per un altro tipo di competizione, solo all’apparenza