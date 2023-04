La Stampa: “Il Toro scopre uno Schuurs leader e crede ancora al settimo posto”

"La versione di Cairo e quella del Torino: appuntamento all’Olimpico. C’è un presidente che rilancia e tira fuori il confronto con la squadra di Ventura che alla fine centra l’Europa. Ma c’è anche una realtà che va oltre gli stessi punti (39) e la stessa posizione in classifica (11ª). E svela una squadra che nell’ultimo mese ha frenato bruscamente conquistando appena 2 pareggi nelle ultime 4 partite. E che stasera affronterà quella che sta andando più veloce di tutti: una Lazio decisa a difendere il secondo posto dalla Juventus. La verità è che ormai il Torino vede l’obiettivo del 7° gradino con il binocolo. Ma se c’è un’ultima chance per tornare in qualche modo in gioco, o almeno per dimostrare di tenerci per davvero a chiudere con orgoglio, passa stasera dallo stadio della Lazio". Così La Stampa: il quotidiano riporta che il patron del Torino crede ancora alla qualificazione alle coppe europee e la partita con la Lazio è un vero e proprio crocevia per la stagione dei granata. "Per Schuurs un finale di stagione importantissimo per testare la sua crescita: Una testa già da campione per un giocatore che studia per diventarlo. Ma prima deve passare dai 720' che mancano alla fine del campionato. Dove, a parte Osimhen già affrontato, troverà i migliori marcatori in circolazione".