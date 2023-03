La Stampa: “Il Toro si gode Vanja: la sua crescita in tre semplici mosse”

Spazio ad un focus dedicato a Vanja sulle colonne dell'edizione odierna de La Stampa. Si legge: "Milinkovic-Savic da tempo non è più solo il fratello del campione della Lazio Sergej. È diventato un calciatore vero, globale, spesso decisivo e che ha cominciato a parare. In tre “semplici” mosse: si è pulito dai movimenti inutili, ha acquisito quella attenzione che a volte gli faceva difetto e ha imparato ad ascoltare i consigli. Un portiere atipico, vista l’esplosività di un piede che il Toro spesso sfrutta per attaccare direttamente l’area avversaria con lanci di 80 metri. Ma il lavoro non è finito. Milinkovic-Savic deve ancora mettere a punto le uscite e migliorare nell’esplosività, ma grazie a lunghe leve può diventare un profilo di primo livello".