La Stampa: “Il Toro si prende il para-rigori Popa”

Nel giorno che precede la sfida con il Monza, Il Torino ha chiuso per il primo rinforzo per la prossima stagione: il portiere Mihai Popa. La Stampa, nell'edizione odierna del quotidiano, lo presenta così: "Una giovane scommessa fuori dal grande circuito, a zero euro: un colpo da Toro. Arriva dalla Romania il futuro dei pali granata. Si chiama Mihai Popa, un classe 2000 che si sta mettendo in luce con la maglia del Voluntari. Il club di Cairo lo seguiva da un paio di mesi e nelle ultime ore ha piazzato l’affondo decisivo strappando l’accordo con il giocatore arrivato a fine contratto. Dal 1° luglio sarà un nuovo elemento della squadra di Juric, l’attende un triennale con opzione per la stagione successiva". A livello di caratteristiche tecniche, "Popa è nota per la sua fama da para-rigori: ne ha già neutralizzati 5 quest'anno. Cresciuto dall’età di 9 anni nell’Accademia di Hagi, è un profilo esplosivo e capace di chiudere tutti gli spazi della porta".