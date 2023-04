La Stampa: “Juric aspetta Ilic, fin qui più fuori dai radar che in campo”

"Il Torino si ritrova con dubbio che dura da mesi - scrive La Stampa nell'edizione odierna - Quando si vedrà il vero Ilic?". Al momento il serbo si è fermato due volte per un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia e si è visto poco in campo. "Non solo il Torino non è ancora riuscito ad apprezzare la versione del calciatore che aveva colpito Juric quando l’ha allenato a Verona, ma in molte situazioni l’ha proprio perso dai radar: inutilizzabile" scrive il quotidiano. Ora Ilic proverà a cancellare i primi due difficili mesi in granata e ha già messo nel mirino la Salernitana: "Juric lo aspetta, ha bisogno di lui per risollevare la qualità di un reparto che dall’anno scorso ha perso 3 titolari su 4".