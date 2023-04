La Stampa: “Juric parafulmine del Toro: ‘Poco furbi, non meritavamo il ko'”

"Un punto nelle ultime quattro partite. Il Grande Torino si conferma tabù per il Torino che continua il suo momento negativo nello stadio di casa e adesso deve dire addio a qualunque sogno di gloria, se per questo si intende continuare a pensare di poter lottare per l’Europa" scrive il quotidiano. "Abbiamo fatto una grande partita, con spirito e idee, non meritavamo la sconfitta, siamo rammaricati, abbiamo perso per inesperienza. Potevamo gestire meglio certe situazioni alla fine, con più serenità e furbizia, avevamo la partita nelle nostre mani. Ma devo fare i complimenti ai ragazzi che avevano recuperato il risultato. Abbiamo sempre avuto noi la gestione della partita" ha detto Ivan Juric al termine della partita con l'Atalanta.