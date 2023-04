La Stampa: “Juric, senza sconfitte tra le grandi solo con la Lazio”

"Ci sono grandi squadre o presunte tali. E c’è una piccola, profonda, costante che accompagna il Toro al loro cospetto: i granata non vincono mai contro di loro", scrive La Stampa. Solo con la Lazio, prossima avversaria dei granata domani - 22 aprile - Ivan Juric non ha mai subito una sconfitta. L'obiettivo di domani, dunque, è quello di portare avanti il numero di non sconfitte con i biancocelesti: "La Lazio vola con giocate da playstation - le ultime con Juve e Spezia - e può essere una fortuna per un Toro che fatica a trovare il giusto copione con avversari che non ti fanno giocare: un motivo in più per pensare, quantomeno, ad allungare la serie senza ko con i romani". Per Ivan Juric e co., la gara dell'Olimpico sarà una sfida, ma anche una prova del nove.