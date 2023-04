La Stampa: “Juric sfida il suo maestro Gasp. Il croato può essere il suo successore”

"Per sognare un gran gol o immaginare di giocare fianco a fianco con i campioni del passato, a volte basta essere nel posto giusto: ma con gli occhi ben aperti. Da giovedì prossimo sarà possibile farlo in piazza Galimberti, dove in un giorno speciale, quello della tragedia di Superga, sarà inaugurato il parco dedicato a uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio, Valentino Mazzola". Così La Stampa sull'inaugurazione del parco dedicato al Capitano del Grande Torino, Valentino Mazzola. Questa la chiosa sulle similitudini fra i sistemi di gioco di Gasperini e Juric: "Intensità e coraggio, o meglio, rischio di accettare l’uno contro uno in zone del campo dove, se superati, si apre la via della propria porta: il calcio di Gasperini racconta anche questo e il modo di giocare di Juric lo ricorda da vicino, molto vicino. Qualcosa si è mosso, negli anni, nella testa del tecnico che arrivato sul pianeta Inter convocò nel suo staff un giovane Ivan".