La Stampa: “Juric pensa già al ritiro estivo a Pinzolo”

Prepararsi al meglio per affrontare le ultime gare di questo campionato è l'obiettivo del Toro, ma iniziare a parlare di futuro è un dovere: Ivan Juric, ancora senza aver rinnovato con la società granata, sta già pensando a dove poter svolgere il ritiro quest'estate. Tra le opzioni in pole position, spunta Pinzolo. Il che potrebbe essere un segnale, ma la società dovrebbe soddisfare anche altre esigenze richieste dal tecnico: "Questo è il momento in cui serve pianificare l’immediato futuro e Juric lo sta facendo. I messaggi alla società sono chiari: va tenuto uno zoccolo duro a cui aggiungere uno o due elementi da crescere e valorizzare", scrive La Stampa. L'idea di Cairo è quella di tenere Ivan Juric sulla panchina granata, ma per farlo bisognerà trovare un punto di incontro anche sulla questione mercato, tra rinnovi e acquisti. Nel frattempo, la squadra si concentra sul finale di stagione.