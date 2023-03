La Stampa: “Karamoh e i gol della provvidenza”

Secondo gol consecutivo in campionato per Yann Karamoh, e se quello segnato allo Stadium nel derby aveva solo illuso i tifosi granata, quello siglato contro il Bologna vale i tre punti per la squadra di Juric. A lui sono dedicate le pagine odierne de La Stampa: "Un altro gol, di nuovo decisivo. Dopo la zampata iniziale nel derby, Karamoh si ripete contro il Bologna realizzando il secondo centro da tre punti in un mese. Una prodezza che al 22’ incanala la sfida nella direzione che sperava il Torino e lo toglie subito dall’imbarazzo di aver sbagliato in precedenza quattro occasioni per passare in vantaggio. Ci ha pensato lui, l’ultimo arrivato (gratis dal Parma) con la possibilità, per il club di Cairo, di esercitare l’opzione per il rinnovo del contratto. Una decisione che a questo punto si avvicina a grandi passi: Karamoh si è ritrovato in questo inizio di 2023, per lui un crescendo di emozioni. E gol".