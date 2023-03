La Stampa: “L’Olimpico proprietà del Toro? Molti tifosi non sono fiduciosi”

"La reazione dei tifosi è stata tiepida, sempre più disincantati, soprattutto - scrive La Stampa - quelli di una certa età": così il Torino, in seguito alle dichiarazioni del suo presidente di acquistare l'Olimpico e il Filadelfia, deve far fronte alle considerazioni dei suoi tifosi. Che l'Olimpico Grande Torino diventi di proprietà granata sarebbe un enorme passo avanti per la società - rimasta l'unica in Serie A a non avere un progetto per una struttura propria - e per i tifosi. La gara di domenica contro il Napoli, perciò, sarà sì un momento in cui sostenere la squadra in vista degli obiettivi prefissati entro il termine della stagione, ma anche un momento in cui esporre le loro idee: dopo le parole di Cairo, molti giovani tifosi sono rimasti speranzosi e con una visione del futuro, mentre i tifosi da più tempo sono rimasti un po' impassibili.