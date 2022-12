La Stampa: “Pellegri di nuovo ai box. Il Toro va sul mercato per una punta”

Il quotidiano La Stampa nella sua edizione odierna propone un aggiornamento sul mercato del Torino. La formazione granata, dopo il nuovo infortunio subito da Pietro Pellegri, ha infatti l'intenzione di ributtarsi nel mercato per trovare un nuovo attaccante. Il nome che suggerisce il quotidiano piemontese è quello di Eldor Shomurodov della Roma. L'attaccante uzbeko piace da parecchio tempo alla società granata che potrebbe puntarci con forza a portarlo all'ombra della Mole in questa sessione di gennaio. Il Toro non è però l'unica squadra che ha appuntato il nome del centravanti giallorosso sul proprio taccuino. Secondo La Stampa ci sono almeno altre quattro squadre di Serie A sulle sue tracce. Il club di Cairo è però in vantaggio su tutti nella corsa a Shomurodov e si attende quindi lo scatto decisivo non appena aprirà la nuova sessione di calciomercato.