La Stampa: “Pellegri, il rientro si avvicina. Il Toro ritrova il centravanti”

Pietro Pellegri si avvicina al rientro in campo. Lo scrive La Stampa nell'edizione odierna, ripercorrendo l'ultimo travagliato periodo della punta. Tanti gli infortuni patiti da Pellegri, "l’ultimo il 6 novembre a Bologna, una dinamica che sintetizza la sfortuna che continua ad accanirsi: si fa male dopo 4 secondi di gioco scivolando a terra nel tentativo di recuperare la palla giocata dall’avversario. Distorsione alla caviglia e nuovo calvario, perché il problema che il Torino pensava di risolvere in qualche giorno si intreccia con altri guai allungando i tempi di recupero di pochi giorni in oltre quattro mesi". Pellegri, a quanto riporta il quotidiano, ha fatto notevoli progressi nell'ultima settimana e mette nel mirino il Lecce per tornare a prendersi l'attacco granata.