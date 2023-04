La Stampa: “Radonjic ha riconquistato Juric e il Toro”

Sulle colonne del quotidiano La Stampa viene dedicato ampio spazio a Nemanja Radonjic. Il trequartista serbo è stato infatti uno dei migliori nelle ultime partite disputate dal Toro e ha riconquistato la fiducia del suo allenatore e di tutto l'ambiente. Nel derby contro la Juventus dello scorso 28 febbraio il numero 49 era stato protagonista di una sostituzione dopo appena 15 minuti dal suo ingresso in campo per una serie di atteggiamenti sbagliati che avevano fatto infuriare Juric. Da lì però c'è stata la svolta e Radonjic è cresciuto molto dimostrando professionalità e il suo minutaggio in crescita ne è la conferma. Le sue accelerazioni e i suoi dribbling sono l'arma in più per questo Torino e Juric lo sa bene. Ora, per compiere il definitivo salto di qualità, all'ex Benfica e Marsiglia serve solamente il gol che manca ormai da 5 mesi.