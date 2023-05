La Stampa: “Sanabria, il tesoretto inatteso”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Torino ha trovato il suo bomber. "Domenica contro il Monza il numero 9 del Toro ha centrato l’11 esimo gol in 29 presenze, esattamente i numeri usciti a Gijon con la maglia dello Sporting al termine del campionato 2015-16: il miglior score della sua carriera" evidenzia il quotidiano. Il centravanti paraguaiano nel 2023 ha cambiato marcia: sono infatti 9 i gol segati in questa seconda parte di campionato. Ora il numero 9 granata avrà a disposizione queste ultime giornate per fare il proprio record di gol stagionali.