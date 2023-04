La Stampa: “Schuurs nel mirino del Newcastle, il Toro alza la posta”

Il Newcastle piomba su Perr Schuurs. "Il Torino chiede un grosso incentivo per privarsi del pilastro della difesa e rifare tutto da capo un anno dopo la cessione di Bremer. L’ultima pretendente ad avvicinarsi al granata è stata la vera sorpresa del campionato inglese, il Newcastle" scrive il quotidiano. Anche il Liverpool e l'Inter hanno messo gli occhi sul centrale granata che però "ha un lungo contratto con il club granata (fino al 2026), in cui ha dichiarato di trovarsi benissimo, però a differenza di altri compagni di squadra come Buongiorno e Ricci non ha la certezza assoluta di restare l’anno prossimo" si legge sul quotidiano piemontese.