La Stampa: “Torino, riscatti e rinnovi: Cairo prende tempo”

"Juric, riscatti, contratti in scadenza. È sempre più fitta l’agenda di mercato del Torino che sta per entrare nei due mesi più caldi della stagione" scrive La Stampa nell'edizione odierna. Il direttore tecnico Vagnati ha più questioni sul suo tavolo. Prosegue il quotidiano: "In gioco c’è il futuro di tanti calciatori importanti, parte dell’ossatura della squadra. Come la trequarti, arrivata in affitto: da Vlasic a Miranchuk i cui riscatti valgono quasi 30 milioni. E poi il terzino Lazaro (costa 6 milioni), il mediano Vieira (1) e il difensore Gravillon (3.5)". Resta poi la questione Juric e la questione prolungamenti: "Karamoh arrivato gratis con la possibilità, per il Toro, di prolungarlo per altre due stagioni. O Djidji, il titolare di destra della retroguardia. Gemello spera nel rinnovo, Ola Aina andrà via, come Adopo: lo conferma il suo procuratore".