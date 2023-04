La Stampa: “Toro, 9 gare per provare a superare Udinese, Fiorentina e Bologna”

La stagione è ormai ai titoli di coda, 9 gare rimaste e un Torino in cerca del suo obiettivo: un posto in Europa sembra ormai lontano, ma cercare di superare i propri limiti - il decimo posto - è un tentativo lecito. "Un gradino sopra ai granata ecco l’Udinese, al nono posto c’è la Fiorentina, all’ottavo il Bologna: sono tre avversarie dirette da raggiungere e sorpassare? La missione non è di quelle impossibili, anzi: si tratta di una possibilità da cogliere per evitare che il campionato finisca tra i mugugni generali". scrive La Stampa. "Arrivare tra le prime otto regala qualche certezza in più per la nuova avventura con la Coppa Italia da affrontare solo dagli ottavi di finale". Nel frattempo, contro la Salernitana si potrebbero vedere in campo Ricci e Ilic insieme: più volte separati a causa di infortuni e squalifiche, Ivan Juric, contro il club campano, avrà a disposizione entrambi.