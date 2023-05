La Stampa: “Toro, col Verona può essere l’ottava vittoria fuori casa”

Torino-Verona sarà oggi una partita anche all’insegna della classifica: per i granata i punti sono fondamentali per l’ottavo posto, per i gialloblù sono cruciali per non finire nella zona retrocessione. “All’ora di pranzo, il menu è ghiotto perché a Verona ci sono in palio punti pesantissimi e l’occasione di allungare ad otto il numero di successi lontano dal Grande Torino. […] Fuori è meglio, verrebbe da dire. Ma, stavolta, fuori c’è la partita dei sentimenti oltre che delle difficoltà evidenti: i gialloblù hanno l’obbligo di non steccare per restare un niente sopra alla linea della sopravvivenza”, scrive La Stampa. E nel frattempo, la Primavera del Toro si è qualificata con tre giornate di anticipo ai playoff.