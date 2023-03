La Stampa: “Toro, contro il Napoli un esame di maturità”

Domani alle 15 all'Olimpico Grande Torino arriva il Napoli di Spalletti, un vero e proprio esame di maturità per i granata di Ivan Juric, come riportato sulle pagine odierne de La Stampa: "Una squadra da quasi 100 gol totali (è a 87) è l’esame supremo per verificare la voglia di diventare grande del Torino di Juric. E vedere quanto e cosa manca in una difesa che è sempre stata il fiore all’occhiello delle squadre del croato, il punto di partenza dei suoi progetti e delle sue richieste. Anche quest’anno, dopo un inizio difficile dovuto ai grandi cambiamenti in cui l’allenatore si è dovuto adattare alla nuova realtà, quella di una rosa che ha perso fisicità, la trincea costruita davanti a Milinkovic-Savic ha trovato equilibrio con la crescita di tutto il reparto".