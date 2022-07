La Stampa: “Toro, è rissa totale”

Sulle colonne dell'edizione odierna de La Stampa, spazio oggi ad un articolo dedicato alla lite furibonda tra Vagnati e Juric, la dimostrazione di un ambiente particolarmente teso in casa Torino. Si legge: "Urla, insulti, rissa sfiorata. Sono scene da far West quelle viste a Waidring, in Austria, dove il Torino sta ultimando il suo lungo ritiro estivo. Un filmato ha immortalato un violento scambio di battute tra Vagnati e Juric. I due non hanno mai legato del tutto, ma ciò che è successo ieri è qualcosa di clamoroso e difficilmente riparabile. E' la cartolina dall’Austria di un Toro in piena crisi di nervi, che prova a ricucire anche se per ora rimane la puzza di bruciato. La palla passa al patron Cairo, tirato in mezzo nell’accesissima discussione. Tutte le ipotesi sono sul campo, dalle dimissioni di uno a quelle dell'altro, al licenziamento".