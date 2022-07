Torino, lite Juric-Vagnati: durissimo confronto tra i due

La lite tra i due sarebbe avvenuta oggi pomeriggio prima della partita amichevole contro l'Apollon Limassol e sono volate parole molto forti. Tutto è iniziato con Vagnati che accusa Juric di aver parlato con Cairo senza averlo avvertito: "Quando vai dal presidente e non mi dici niente mi manchi di rispetto" e Juric risponde: "Ma vuole che vai via, vuole che sparisci". Immediata la replica di Vagnati: "Io ti faccio la squadra e poi la alleni e la alleni bene. Non sei un c... di nessuno. Non mi alzi la voce". Da quel momento spintoni e insulti fino a dei discorsi più comprensibili: "Io faccio la squadra" gli dice Vagnati e la risposta di Juric è pronta: "No tu non fai un c***o". La discussione continua tra insulti e spintoni. "Tu non sei nessuno e non mi alzi la voce" replica il dt granata. In mezzo c'è Pellegri a dividere i due, che prova a frenare spintoni e urla. "Devi avere rispetto, come ce l'ho io di te, tu devi averlo di me" continua Vagnati e la risposta di Juric: "Non ce l'ho il rispetto. Tu non sai lavorare". Vagnati insiste: "Devi avere rispetto di me che ti ho sempre difeso".