Torino, Vagnati: “Ripartiremo più forti anche grazie a questa lite”

Le dichiarazioni del DT del Torino ai microfoni di Sky Sport in seguito alla furiosa lite con il tecnico Ivan Juric

Redazione Toro News

Il Direttore dell'area tecnica del Torino Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla furiosa lite che lo ha visto protagonista con il tecnico Ivan Juric. Il DT granata ha commentato così l'accaduto.

Cosa è successo tra lei e Juric? Perché è emersa questa tensione?

“C’è stata una discussione, sicuramente non è una bella cosa da vedere, ma quando due persone ci tengono particolarmente a fare le cose in un certo modo, succede anche questo. Il mister vorrebbe i giocatori il prima possibile, noi stiamo cercando di fare il meglio possibile in un mercato difficile. Porteremo i giocatori di cui la squadra ha bisogno. Poi ci siamo abbracciati, al termine di questa lite. Siamo due persone vere che si dicono le persone come stanno. Anche grazie a queste discussioni si può ripartire. E sarà un nuovo punto di ripartenza per fare le cose per il bene del Torino. Abbiamo un grande allenatore, cercheremo di fare le cose il più velocemente possibile, sappiamo che dobbiamo prendere dei giocatori”.

Nel video si sente dire che ha sempre difeso Juric. Da chi? E lo farà ancora?

“Quando succedono queste cose si dicono anche cose che non si pensano. L’importante è poi cercare di capire il perché. E noi siamo due persone che ci tengono a fare il bene del Torino. Abbiamo entrambi grandi obiettivi. E ora dobbiamo fare sul mercato quello che serve. Conseguenze? Positive. Abbiamo voglia di fare bene. Il mister giustamente ha le sue preoccupazioni, sono legittime, le capisco. Noi dobbiamo cercare di fare il prima possibile gli interventi di cui abbiamo bisogno”.

A che punto è la trattativa per Denayer?

“Stiamo parlando con lui come con altri. Abbiamo tante cose in ballo. Cerchiamo di chiudere il prima possibile per mettere a disposizione del mister i rinforzi che servono. Oggettivamente il mercato non è semplice ma dobbiamo fare il prima possibile”.

Belotti è ancora senza squadra, se lo aspettava?

“No, ma non lo so, mi spiace che abbia scelto così. Lui ha fatto la storia del Torino. Abbiamo fatto una nostra offerta, per me molto adeguata e molto buona. Lui ha fatto legittimamente la sua scelta e io gli auguro il meglio perché è un bravo ragazzo e se lo merita”.

State lavorando su Maggiore?

“Sì, abbiamo parlato con lo Spezia, stiamo però guardando anche altri profili. Abbiamo le idee chiare, siamo pronti, vogliamo fare il prima possibile perché abbiamo un allenatore molto bravo nel lavoro sul campo, che sa fare crescere i giocatori”.

In diretta su Sky Sport 24 interviene anche il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago.

Perché il mercato è così difficile?

“Diciamo che le difficoltà sono generali. È un mercato in cui quando cerchi di prendere i giocatori il prima possibile i costi sono molto alti. Più si avvicina la fine del mercato e più i giocatori vengono presi al prezzo giusto. Noi non li vogliamo prendere non sottocosto, ma al prezzo giusto, senza buttare via i soldi, perché non è corretto. Ma al contempo sappiamo che il mister ha la necessità di avere dei rinforzi giusti”.