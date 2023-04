La Stampa: “Toro, finale a Viareggio dopo 21 anni. Asta, da capitano a coach”

Mentre la Prima Squadra si prepara ad affrontare il Sassuolo in campionato, in quella che, come riporta La Stampa, risulta essere "una prova di maturità", l'Under 18 del Torino si è conquistata la finale del Torneo di Viareggio, 21 anni dopo l'ultima volta. Queste le parole del quotidiano nell'edizione odierna: "Il Toro batte il Bologna 1-0 e conquista una finale che mancava dal 2002. Era un Torino che non aveva ancora conosciuto il fallimento e l’azzeramento o quasi del proprio vivaio. Era un Torino che aveva un settore giovanile invidiabile, capace di sfornare giocatori pronti per la Serie A: quella Primavera, che nell’ultimo atto del Torneo di Viareggio si arrese all’Inter, era la squadra di Marchetti e Mantovani, di Martinelli, Balzaretti e Quagliarella. In panchina una certezza granata come Giacomo Ferri: non è un caso che ventuno anni dopo sia stato Antonino Asta a portare i suoi ragazzi fino alla finale (la decima della storia granata) di quella che una volta era chiamata anche Coppa Carnevale. Asta che nel 2002 indossava la maglia del Torino, la squadra di cui era orgogliosamente il capitano".