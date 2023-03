La Stampa: “Toro, lezione severa dal Napoli”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Il Torino perde 4-0 in casa contro il Napoli: "E' una partita che può servire nel cammino di crescita di una squadra che ha provato ad affrontare i primi della classe, anzi i marziani, a viso aperto. Ha ricevuto una bella lezione, d’accordo, ma è da queste sfide che i

granata possono imparare" scrive tra le sue pagine il quotidiano. "Ci è servito per capire che direzione dobbiamo prendere, che tipo di

giocatori abbiamo e cosa manca in questo tipo di partite. Dobbiamo crescere, già il Napoli ti porta a sbagliare, ma abbiamo fatto delle cose che potevamo evitare, come il primo gol concesso in seguito ad un fallo laterale. E il rigore l’abbiamo abbastanza regalato. Però ho poco da rimproverare ai miei" ha detto Ivan Juric al termine della gara.