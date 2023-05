La Stampa: “Toro, Milinkovic-Savic in bilico: troppi errori per un titolare”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

La sconfitta contro l'Atalanta di sabato sera, 29 aprile, ha posto sotto i riflettori il portiere granata Milinkovic-Savic, ma non sotto una buona luce: "Se all’inizio qualche sbavatura in più veniva concessa ad un giocatore che prima dei granata non aveva mai fatto il titolare, adesso i suoi scivoloni fanno rumore. Anche perché cominciano a pesare