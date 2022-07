La Stampa: “Toro, rilancio per Yilmaz”

Dopo le parole di Calhanoglu, sembrava destinata a concludersi la trattativa tra l'Eintracht di Francoforte ed il Besiktas per l'esterno turco Ridvan Yilmaz, ma, come si legge nell'edizione odierna de La Stampa,questo non è avvenuto. La motivazione sarebbero alcuni screzi tra le due società e, per questo, il Torino può rientrare nella corsa per il giocatore. Si legge: "L'Eintracht Francoforte e il Besiktas si erano strette la mano per 6,5 milioni di euro, poi però hanno cominciato a litigare sulle modalità del pagamento e hanno fatto un passo indietro: da giorni non si sentono e il documento definitivo per il trasferimento non è più partito. Così il giocatore è tornato un'occasione per il Toro, che a giugno aveva offerto 4,5 milioni e ora è pronto a sfruttare una situazione ingarbugliata per provare a regalare a Juric uno dei primi obiettivi del mercato. Vagnati sta scrivendo il rilancio, che supererà i 5 milioni di euro".