La Stampa: “Toro, su le maniche per lo scatto finale ma senza Sanabria”

"Il (gran) finale comincia senza il più in forma: si è fatto male Sanabria. È stato un risveglio brusco quello del Torino che ha ripreso a lavorare al Filadelfia dopo aver confermato al Bentegodi la sua legge da trasferta - scrive La Stampa nell'edizione odierna - Con 28 punti ha un ritmo da Champions, ma domenica al Grande Torino, dove il rendimento invece è da bassifondi, arriva la Fiorentina per un altro spareggio da 8° posto". Sanabria difficilmente tornerà a essere disponibile prima dell'Inter, Juric dovrà quindi ridisegnare l'attacco. Conclude il quotidiano, avanzando alcune ipotesi: "La grande chance ce l’ha soprattutto Pellegri che è rimasto fermo 5 mesi ed è il vice di Sanabria: anzi, ad un certo punto l’aveva superato. Ma anche Seck rientra in gioco. La posizione del senegalese, che Juric sta di nuovo utilizzando come trequartista, dipenderà anche dall’infermeria granata che ha ristretto di nuovo la coperta".