La Stampa: “Toro svuotato, Juric vuole di più”

Contro la Salernitana il Torino incappa nella sindrome da "stagione che volge al termine", senza riuscire a mettere in campo la grinta e determinazione che aveva più volte contraddistinto la formazione di Ivan Juric. Di questo si parla sulle pagine odierne de La Stampa: "Leggere il pareggio tra il Toro e la Salernitana con gli occhi di Ivan Juric è come entrare in un frullatore di occasioni e di gioco. «Abbiamo create il mondo, abbiamo costruito l’impossibile: l’1-1 ci sta stretto perché i ragazzi hanno dominato a lungo...», così il tecnico granata. Se l’orizzonte si allarga, però, la fotografia del duello al Grande Torino appare un po’ più sfuocata, con poco colore e pochissimi sorrisi: il Toro non ha battuto i campani perché ha giocato in modo fin troppo leggero e prevedibile in avvio, non ha cambiato ritmo in corso d’opera e ha smarrito lo spirito di un gruppo dal dna riconoscibile anche nella tempesta. Davanti all’atteggiamento di Ilic e soci nella prima metà del pomeriggio si è avuta la tipica sensazione che ti prende quando la stagione è alla curve finali: si va in campo per onor di firma e poco altro".