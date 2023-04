La Stampa: “Toro, prova d’autore contro la Lazio: sbancato l’Olimpico”

Nella mattinata seguente alla sfida dell'Olimpico di Roma, La Stampa commenta così la vittoria del Torino in casa della Lazio per 0-1: " C'è chi preferirebbe fuggire dalla ragnatela di tocchi di Maurizio Sarri e chi come il Toro di Juric dentro al gioco "laziale" si trova a meraviglia: fino a ieri, tre i pareggi nel duello delle panchine, da ieri ecco il colpo ad effetto a firma granata. Sbancare l’Olimpico è la via scelta da Schuurs e soci per restituire un senso al finale di stagione. Farlo con una prova d’autore in personalità e atteggiamento consegna la lode ad un gruppo con la testa ben sintonizzata ad un campionato che, dopo l’uscita di Roma, può dire ancora molto".