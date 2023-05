La Stampa: “Toro verso l’8° posto: ma la vittoria in casa manca da 3 mesi”

Un Torino determinato a raggiungere l'8° posto in classifica, e a ritrovare la vittoria in casa mancante da più di tre mesi, è quello che la Fiorentina dovrà affrontare quest'oggi, domenica 21 maggio, alle 15: "Il Toro è chiamato a riprendersi l’ottavo posto davanti ad un avversario felice, ma stanco e, seppur costruito con una rosa profonda, affidato nelle mani di chi gioca poco o niente. [...] I granata hanno come obiettivo quella posizione di classifica che può aprire scenari europei alla luce di eventuali novità lontano dal campo: arrivare ottavi sarebbe motivo di orgoglio e metterebbe Schuurs e soci nelle condizioni di guardarsi attorno in attesa dei verdetti definitivi sul campionato", scrive La Stampa. Raggiungere i 50 punti, e farlo trovando la vittoria al Grande Torino e, quindi, l'8^ posto in classifica sarebbe il pomeriggio perfetto per i granata.