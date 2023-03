La Stampa: “Un nuovo Sanabria per il Toro, Juric racconta il suo attaccante”

Il quotidiano La Stampa analizza le recenti prestazioni dell'attaccante del Torino, Antonio Sanabria, tramite le parole di Ivan Juric. Il tecnico granata ha affermato di non voler più chiedere al suo centravanti delle cose che lui non può garantire ma di essere soddisfatto perché ora ne sta facendo altre che prima non faceva. Nelle ultime partite il 9 del Toro fa dei movimenti più da prima punta come in occasione del gol alla Juventus del momentaneo 1-2 dove ha attaccato il primo palo anticipando Bremer. Anche l'assist per Karamoh nell'ultimo match contro il Bologna testimonia la forte presenza in area di Sanabria. Juric ha spesso lamentato l'assenza di un centravanti ma la crescita dell'attaccante paraguaiano può aiutare il Toro a migliorare, per lui si contano 6 gol fin qui in campionato.