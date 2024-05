Tuttosport: “Allenatore Toro, Italiano è conteso e così decolla la pista Vanoli”

Tuttosport questa mattina propone un punto sulle mosse del Torino che è chiamato a decidere nelle prossime settimane a chi affidare la propria panchina. Con Ivan Juric ormai sempre più prossimo all'uscita per via della naturale scadenza del contratto, il club granata sta valutando un elenco di possibili nomi per sostituirlo. Una delle primissime scelte resta Vincenzo Italiano che negli ultimi anni ha ottenuto grandi consensi riportando la Fiorentina a livelli buoni dopo stagioni complicate. Il tecnico ex Spezia rimane però conteso perché su di lui hanno posato gli occhi anche il Napoli e - nel caso in cui perdesse Thiago Motta - anche il Bologna. rimane poi il nome di Raffaele Palladino che potrebbe lasciare il Monza ma in questo caso, sempre secondo Tuttosport, ci potrebbe essere un duello proprio con la Fiorentina se rimanesse orfana di Italiano. Ecco dunque che per il Toro sta decollando sempre di più l'ipotesi Paolo Vanoli (QUI RACCONTIAMO IL SUO PROFILO E LA SUA CARRIERA). La pista che porta all'attuale allenatore del Venezia piace perché il suo è un profilo competente e che vanta già una lunga esperienza internazionale.