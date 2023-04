Tuttosport: “Baniya obiettivo Toro: ‘Sì, sogno la Serie A'”

Sulle pagine di Tuttosport, nell'edizione odierna del quotidiano, c'è spazio ad un'intervista a Rayyan Baniya, difensore centrale ventiquattrenne italo-turco del Karagumruk (squadra turca allenata da Pirlo), seguito con grande attenzione da Torino e Roma. Queste sono le sue parole: "Io sono italianissimo. I miei genitori si conobbero a Bologna, dove si erano trasferiti da ragazzi con le loro famiglie. Papà operaio, mamma casalinga, sono cresciuto con la cultura e i costumi italiani, ma anche con la religione musulmana che mi vede convinto praticante. Dopo che il Verona non mi aveva rinnovato il contratto, in Turchia mi hanno preso, curato, aspettato. Il mio modello era Nesta, poi sono diventati Varane del Manchester United, che seguo da quando era al Real Madrid, e Bremer. Sono sempre stato veloce, curo la mia muscolatura stando attento a non ingrossarmi troppo per non perdere esplosività, la mia migliore caratteristica insieme all'altezza. L’1 e 94 mi aiuta molto nei colpi di testa. Con Pirlo sto curando le uscite palla al piede. Il Torino mi segue? E' fantastico. Il mio grande sogno è tornare in Serie A, un campionato che seguo sempre".