Tuttosport: “Buongiorno e Schuurs, i leader dello spogliatoio granata”

Nelle pagine interne dell'edizione odierna di Tuttosport, spazio ad un approfondimento riguardante Alessandro Buongiorno e Perr Schuurs, leader in campo e nello spogliatoio del Torino, che bussano alla porta delle rispettive nazionali. Si legge: "Mentalità forte, serietà, voglia di migliorarsi e di conquistare un posto nella rispettiva selezione nazionale, questi i punti che accomunano Buongiorno e Schuurs. Due patrimoni tecnici e umani del Torino che, rispettivamente, sono legati al club granata fino al 2025 e al 2026. Da un lato abbiamo il canterano, che è un capitano al netto del fatto che la fascia quando è in campo possa andare a un compagno (Rodriguez): non a caso a Superga, il 4 maggio, toccherà ad Alessandro leggere il nome dei Caduti. Dall'altro c'è l'olandese, che è approdato in granata da difensore già strutturato, ma è assieme a Juric - e giocando al fianco di Buongiorno - che si è messo in mostra elevandosi a uno tra i centrali Under 23 più interessanti nel panorama europeo".