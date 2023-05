Tuttosport: “Buongiorno piace in Premier, il Torino ora deve blindarlo”

Tuttosport questa mattina mette al centro dei discorsi relativi al Torino, il futuro di Alessandro Buongiorno. Il difensore granata è infatti recentemente finito nel mirino di tre club di Premier League, secondo quando riportato dal quotidiano piemontese. Sono Brentford, Bournemouth e Nottingham Forest le tre squadre che puntano a portare in terra britannica il numero 4 del Toro. La società granata dovrà quindi muoversi in tempi rapidi per evitare di perdere uno dei suoi talenti migliori e in questo senso stanno proseguendo i discorsi per rinnovare il contratto. L'attuale accordo che lega Buongiorno al Torino scade infatti nel 2025, due anni sono pochi nel calcio moderno e il rinnovo sembra essere necessario.