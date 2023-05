Tuttosport: “Cairo vuole tenere Schuurs ma ci sono le tentazioni della Premier”

A margine delle celebrazione del 4 maggio in memoria del Grande Torino, Urbano Cairoha affermato di essere intenzionato a tenere anche l'anno prossimo Perr Schuurs. Secondo quando riportato da Tuttosport però non sarà facile resistere alle tentazioni nella prossima sessione di calciomercato estiva. Sarebbero già arrivate delle offerte da club della Premier League molto alte, secondo quanto affermato dal quotidiano piemontese. Alcune società inglesi sembra che siano pronte ad avanzare proposte economicamente importanti per portare il difensore olandese oltremanica, si vocifera di offerte comprese tra i 30 e i 40 milioni di euro. Schuurs è arrivato in Italia la scorsa estate dall'Ajax come sostituto naturale di Gleison Bremer appena ceduto, per oltre 40 milioni, alla Juventus.