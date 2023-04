Tuttosport: “Contro le big numeri da paura, soltanto una vittoria in 25 partite”

Nella sua edizione odierna Tuttosport analizza i numeri ottenuti dal Torino contro le big del campionato sotto la gestione Ivan Juric. Il tecnico croato contro le prime sette della classe ha ottenuto una sola vittoria e otto pareggi in 25 partite di Serie A. L'unica gioia granata è stato il successo dello scorso mese di ottobre in casa contro il Milan. I numeri spaventano ancora di più se si pensa che in ben 13 di queste 25 gare contro le big, il Toro non è nemmeno riuscito a trovare la via del gol come successo recentemente contro il Napoli (o-4 per gli azzurri) e ieri sera contro la Roma (o-1 in favore dei giallorossi). Prima della fine della stagione i granata dovranno ancora affrontare Lazio, Atalanta e Inter. Diventa quindi necessario un cambio di rotta in questo tipo di sfide se si vuol compiere un salto di qualità.