Tuttosport: “Toro, senti Cravero: ‘Torneremo ad Amsterdam. Iella già pagata’”

Torino diviso tra presente e passato nelle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano parla infatti del match di domani, domenica 14 maggio, contro il Verona, sottolineando come Juric voglia puntare su Karamoh : "In questi giorni di duri allenamenti al Filadelfia viene dato in grande forma e per questo la sua candidatura a una maglia da titolare non è da escludere".

Oggi però è anche il 31esimo anniversario della finale di ritorno della Coppa Uefa contro l'Ajax e della famosa sedia alzata al cielo da Mondonico. Tuttosport, per l'occasione, ha intervistato uno dei protagonisti di quella partita, ovvero il capitano del Toro, Roberto Cravero, che ha rilasciato queste dichiarazioni: "La sedia alzata al cielo fu una reazione di chi era consapevole di meritare, di aver meritato qualcosa che in quell’attimo gli veniva negato. Noi tutti sapevamo di meritarci tutto, per il percorso fatto, per la squadra che eravamo. Fu un segno di ribellione al destino. C'è l’enorme rimpianto di una Coppa che il Toro non aveva mai vinto, che meritava di vincere e che, se ci fossimo riusciti, ci avrebbe fatto entrare, se già non lo siamo, nelle storia del club. Per parecchio tempo ho immaginato di avere la coppa in mano, tante notti l’ho sognata. Adesso serve un certo tipo di programmazione, ci vogliono un potere economico importante, idee, investimenti, volontà. Ma si può. Dunque, io me lo auguro: si può tornare ad Amsterdam. E io ci sarò. Ripeto: prenoto due posti, mi siedo e mi godo la partita. Consapevole che la sfiga l’abbiamo consumata tutta nel ‘92".