Tuttosport: “E’ un Toro senza limiti”

Singo e Sanabria decidono il match del Via del Mare. Ieri - domenica 12 marzo alle 12.30 - i granata di Juric si sono imposti contro i giallorossi per 2-0: con questa settima rete di Sanabria in A il praguaiano ha fatto il suo record personale nel massimo campionato italiano. Aveva raggiunto 6 gol nei campionati 2019-20 con il Genoa e la passata stagione con i granata. Juric ha svelato che ha cambiato il suo modo di giocare: "Spero che continui così, abbiamo un po’ modificato il suo modo di muoversi dentro l’area di rigore e questo ci sta dando dei benefici. Abbiamo cambiato il suo attacco alla porta ed è sicuramente scattato qualcosa in positivo in lui, trovando questo miglioramento. Ma è un ragazzo che ci sta dando tanto". Importante è stata la rete del vantaggio firmata da Singo: "Sono contento di aver segnato, il mio è stato un gol importante ma così come lo è stato quello di Tonny. Ora l'appuntamento è domenica 19 marzo alle ore 15: al Grande Torino arriverà il Napoli di Spalletti.