Tuttosport: “In sospeso l’offerta a Juric, Vagnati in missione da Parisi”

Nell'edizione odierna di Tuttosport la fa da padrone il mercato. Il primo nodo da sciogliere riguarda il contratto di Juric e l'opzione rinnovo. "E' confermata la primaria rotta di partenza: e porta alla permanenza di Juric sulla panchina del Torino. Che però i rapporti con Cairo e Vagnati si siano di nuovo deteriorati in queste settimane è sotto gli occhi di tutti" afferma il quotidiano. La società quindi, starebbe vagliando anche altri nomi in caso di risvolti negativi, piacciono Dionisi e Zanetti. Nel frattempo si guarda anche il campo e Vagnati è andato in avanscoperta a Monza per Emiliano Parisi: "La richiesta dell’Empoli attualmente supera i 10 milioni, ma con margini di trattativa. A 8 più ampi bonus si potrebbe chiudere".