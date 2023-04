Tuttosport: “Juric, faccia a faccia con giocatori e staff”

Il Torino, dopo 24 ore di ripose concesse da Juric alla squadra, tornerà al lavoro oggi al Filadelfia. "E sarà un giorno importante - scrive Tuttosport nell'edizione odierna - Ivan Juric, infatti, prima di cominciare i lavori avrà un faccia a faccia con i giocatori e il suo staff anche per capire i motivi dei tanti infortuni. Non sarà un confronto, neppure un discorso duro. Guarderà in faccia i suoi ragazzi, li inviterà a non ripetere certi errori e ribadirà che resta soddisfatto di quello che stanno facendo".