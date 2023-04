Tuttosport: “Karamoh non è Lukaku. Impuniti gli insulti razzisti”

"Non poteva - esordisce Tuttosport nell'edizione odierna - Il giudice sportivo non ha preso alcun provvedimento contro la curva della Lazio dopo i 'buh' razzisti rivolti a Karamoh e Singo durante la partita vinta dal Torino sabato scorso all’Olimpico di Roma". Il quotidiano poi prosegue: "Il giudice sportivo, che non ha poteri inquirenti ma deve applicare le sanzioni basandosi solo sugli atti ufficiali a sua disposizione (compreso il referto compilato dagli arbitri), ha potuto multare di 5.000 euro la Lazio per l’unica infrazione segnalata nel referto della Procura Federale: il lancio di due bottigliette di plastica verso il settore ospiti effettuato dai tifosi biancocelesti". E infine conclude: "E'stato direttamente il presidente federale Gravina a concedere la grazia a Lukaku, espulso in seguito alla sua reazione in campo dopo gli insulti ricevuti. E per Karamoh e Singo non ci può essere giustizia?"