Tuttosport: “Napoli, altro capolavoro. Toro schiantato”

Il Torino non riesce a fermare questo Napoli: tra le mura granata i partenopei si sono imposti per 4-0. "Che fermare la capolista fosse una mission impossibile era prevedibile, per quanto le vie del calcio siano infinite. Ed è vero che perdere 1-0 o 4-0 non cambia nulla in classifica. Però le sensazioni che lascia una batosta del genere sono dure da digerire per chi ha a cuore le sorti del Toro, soverchiato in ogni zona del campo e pure autolesionista su tutte le reti, concesse al Napoli con una leggerezza inaccettabile" scrive Tuttosport.