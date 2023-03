Tuttosport: “O la va o la spacca: Torino-Bologna è uno spareggio per il 7° posto”

Torino-Bologna è una partita fondamentale in chiave settimo posto ed in vista del proseguo della stagione granata: a ribadire questo concetto è anche Tuttosport, che nell'edizione odierna del quotidiano così riporta: "Di riffa o di raffa, o la va o la spacca: è la partita dei modi di dire. Ma escludendone a priori uno: se non è zuppa è pan bagnato. O di qui o di là, al fischio finale: senza riserve o chiaroscuri, giochi di parole. Mai come stasera in questo campionato il Torino si giocherà una serie di partite in una. E la posta in palio va persino oltre ai 3 punti: in ballo c’è molto di più, un concentrato di obiettivi che però fanno a pugni con un coacervo di problematiche da superare, un cocktail che corre il rischio di trasformarsi in una maionese impazzita. Torino-Bologna, con Thiago 4 punti sopra, è l’ultimo treno o quasi in partenza dalla stazione: con destinazione possibile uno spiraglio sui preliminari di Conference, via 7° posto". Per questa sfida, Juric starebbe pensando ad un cambio rispetto alla formazione tipo nei 3 di difesa, tra i quali potrebbe essere schierato Gravillon: "Sono molto soddisfatto di Gravillon, mi sta dando ottime sensazioni in allenamento, ma per giudicarlo bene lo devo vedere in partita. Vediamo se capiterà già contro il Bologna o più avanti. Sto riflettendo per la gara che ci aspetta, se mettere lui o Djidji".