Tuttosport: “Per Radonjic altra chance da non fallire”

Le assenze per infortuni di Karamoh e Vlasic rilanciano Nemanja Radonjic dal primo minuto. "Non affronterà una retroguardia di velocisti, per cui è una gara nella quale in campo aperto può squarciare la retroguardia salentina. Lui è carico e motivato: deve convincere Juric a credere ancora in lui" scrive il quotidiano. Il trequartista granata è alla ricerca del gol che gli manca dalla sfida del 9 novembre contro la Sampdoria. Ma non solo Radonjic, contro il Lecce ci sarà spazio dal primo minuto anche per Gravillon che - come detto proprio da Juric - giocherà titolare: "Djidji è da un po’ di tempo che non sta bene, che stringe i denti. Gravillon avrà la sua occasione".