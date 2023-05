Tuttosport: “Popa è completo e serissimo, assicura Damascan”

"Popa è completo. Ha tutto e può ancora migliorare molto. Tra i pali ha riflessi super ed è esplosivo. Mihai è veramente un portiere molto bravo. Un professionista serissimo, con ottime potenzialità". Così l'ex attaccante del Torino Vitalie Damascan sul suo compagno di squadra del Voluntari Mihai Popa, che a fine anno dovrebbe diventare un giocatore granata. Tuttosport oggi in edicola è andato ad intervistare Damascan per cercare qualche informazione sul nuovo portiere del Torino. Così sulla reazione alla notizia: "Quando l’ho saputo, gli ho subito detto: Mihai, sono felicissimo per te, lo meriti. Dopo la Romania, per lui sarà un’esperienza straordinaria, incredibilmente formativa. In un bellissimo ambiente, con un allenatore e dei preparatori bravissimi. Un grande salto di qualità. Abbiamo parlato della città, del club, del calcio italiano. Sa benissimo di avere davanti agli occhi una grandissima opportunità da cogliere, per svoltare". Infine l'ex attaccante dice che sta già preparando Popa all'ambiente italiano e granata: "Gli ho già insegnato a dire qualche frase: ciao, come va, come stai, forza Toro sempre, vecchio cuore granata... Continuerò così".