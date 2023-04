Tuttosport: “Prati, talentino della Spal: è l’ultima tentazione del Toro”

Nell'edizione odierna di Tuttosport torna il focus sul mercato con quella che il quotidiano ha definito "l'ultima tentazione del Toro": Matteo Prati. "Fra i supporter ferraresi, da tempo circola la battuta: 'Vagnati ha già chiamato per lui? - spiega Tuttosport, che passa poi in rassegna il profilo del centrocampista - Prati era stato scovato lascorsa estate in Serie D nel Ravenna. Ragazzo interessante con numeri discreti ma nessuno poteva immaginare che in B potesse fare così bene. Buona personalità, piedi educati, doti di regia non comuni per un ragazzo che compirà 20 anni solo il 28 dicembre. Anche un bel tiro, la porta la vede". Secondo Tuttosport l'operazione potrebbe andare a buon fine muovendosi in anticipo: "C’è un’opzione, quella di acquistarlo e lasciarlo alla Spal in prestito ancora per un anno, quella che il club preferirebbe. Ma l’ipotesi è percorribile solo in caso di mantenimento della categoria e al momento, che la Spal si salvi, è tutto da vedere".