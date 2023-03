Tuttosport: “Radonjic fino al 2026, Singo tratta. Incontri per Adopo e Karamoh”

Sono diverse le situazioni contrattuali da sbrogliare in casa Torino, come ricorda Tuttosport nell'edizione odierna. "Tra i nuovi, l’unica certezza è Radonjic. Il serbo, dopo che è scattato a inizio febbraio l’obbligo di riscatto (esercitato per forza), ha un contratto con il club fi no al giugno del 2026. Questo non significa che resterà, ma più semplicemente che è del Toro a tutti gli effetti" prosegue il quotidiano. Poi ci sono i contratti in scadenza di Aina, Karamoh, Adopo, Djidji e Gemello: "Difficilmente Aina resterà. Anche Djidji non è sicuro di restare per via di una carta d'identità che segna 31 anni.Parecchio dipenderà dalle sue richieste - insiste Tuttosport per poi concludere - Diverso, invece, il discorso su Karamoh e Adopo: due elementi che hanno convinto. Sono giovani e forti, Juric li stima, i dirigenti pure. Per loro, a breve, ci sarà un incontro tra Vagnati e i rispettivi entourage". Si valutano poi anche le scadenze del 2024 e il futuro dei giocatori in prestito.